Devre arası transfer döneminde kadrosunu sol bek transferiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sıralarında Atletico Mineiro'nun 32 yaşındaki Brezilyalı sol beki Fabio Santos olduğu iddia ediliyordu.
Breilya basınına açıklamalarda bulunan Santos'un menajeri Alvaro Serdeira, Türk basınında çıkan 'Fabio Santos, Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarını yalanladı ve Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol bek ile temasa geçmediğini belirtti.
''FENERBAHÇE'Yİ BASINDAN ÖĞRENDİM''
Alvaro Serdeira, yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe ve Fabio Santos haberlerini basından öğrendim. Ancak Fenerbahçe'den bize gelen resmi bir teklif olmadı. Fabio Santos, Atletico'da mutlu'' sözlerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da toplam 42 maça çıkan tecrübeli sol bek, 5 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti. 4 kez de Brezilya milli takım forması giyen Santos'un takımı ile sözleşmesi 2018 yılınının Aralık ayında sona eriyor.
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Breilya basınına açıklamalarda bulunan Santos'un menajeri Alvaro Serdeira, Türk basınında çıkan 'Fabio Santos, Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarını yalanladı ve Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol bek ile temasa geçmediğini belirtti.
''FENERBAHÇE'Yİ BASINDAN ÖĞRENDİM''
Alvaro Serdeira, yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe ve Fabio Santos haberlerini basından öğrendim. Ancak Fenerbahçe'den bize gelen resmi bir teklif olmadı. Fabio Santos, Atletico'da mutlu'' sözlerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da toplam 42 maça çıkan tecrübeli sol bek, 5 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti. 4 kez de Brezilya milli takım forması giyen Santos'un takımı ile sözleşmesi 2018 yılınının Aralık ayında sona eriyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın