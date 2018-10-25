  •  
    Anderlecht - F.Bahçe maçı hangi kanalda?
  •  
    Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda canlı?
  •  
    "Selçuk İnan korkunç, inanılmaz bir şey bu.."
  •  
    FM19 da işaretini verdi; "Ozan damga vuracak"
  •  
    "Galatasaray, Schalke'yi Almanya'da yener"

Fabio Paratici: "Juventus, Şampiyonlar Ligi favorisi"

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi favorisi olduğunu savundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabio Paratici: 'Juventus, Şampiyonlar Ligi favorisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 17:42
İtalyan devi Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, Juventus'un şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunu söylerken, Manchester United karşılaşmasını da yorumladı.

Başarılı yönetici, geçtiğimiz yıllarda Real Madrid ve Bayern Münih'e son saniyelerde tur kaybettiklerini hatırlatırken, "Real Madrid ve Bayern Münih'e karşı son saniyelerde elendik, İki final oynadık. Üst düzey bir takımız." dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde favori olduklarını dile getiren Paratici, "Bu sezon favoriyiz ve bunu Avrupa'da yüksek seviyede oynayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United galibiyetini yorumlayan Juventuslu yönetici, "Manchester'a harika bir oyun sergileyeceğimizi biliyorduk ve yaptık" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için