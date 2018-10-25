Fabio Paratici: 'Juventus, Şampiyonlar Ligi favorisi'

İtalyan devi Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, Juventus'un şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunu söylerken, Manchester United karşılaşmasını da yorumladı.
Başarılı yönetici, geçtiğimiz yıllarda Real Madrid ve Bayern Münih'e son saniyelerde tur kaybettiklerini hatırlatırken, "Real Madrid ve Bayern Münih'e karşı son saniyelerde elendik, İki final oynadık. Üst düzey bir takımız." dedi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde favori olduklarını dile getiren Paratici, "Bu sezon favoriyiz ve bunu Avrupa'da yüksek seviyede oynayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak Manchester United galibiyetini yorumlayan Juventuslu yönetici, "Manchester'a harika bir oyun sergileyeceğimizi biliyorduk ve yaptık" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Başarılı yönetici, geçtiğimiz yıllarda Real Madrid ve Bayern Münih'e son saniyelerde tur kaybettiklerini hatırlatırken, "Real Madrid ve Bayern Münih'e karşı son saniyelerde elendik, İki final oynadık. Üst düzey bir takımız." dedi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde favori olduklarını dile getiren Paratici, "Bu sezon favoriyiz ve bunu Avrupa'da yüksek seviyede oynayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak Manchester United galibiyetini yorumlayan Juventuslu yönetici, "Manchester'a harika bir oyun sergileyeceğimizi biliyorduk ve yaptık" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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