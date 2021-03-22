Fabio Paratici: 'Galatasaray'a elenince bittiğimizi söylediler'

2013/2014 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi başarmıştı.

Juventus Genel Menajeri, Benevento'ya 1-0 yenilerek Inter'in 10 puan gerisine düşmelerinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi ve Andrea Pirlo ile yola devam edeceklerini ifade ederken, Galatasaray'a yenildikleri maçtan da örnekleme yaptı.Juve'de yeniden yapılanma olduğunu kaydeden yönetici, "Biz daha önceki teknik direktörlerimizden de memnunduk ancak değişim kararı vermemizin nedenleri vardı. Bir galibiyetin değiştirmeyeceği gibi bir yenilgi de kulübün projelerini değiştirmez. Biz her maçı kazanmak için, diğerlerinden iyi olmak için oynuyoruz. Her yıl bizim için önemli. Sonuçlar hakkında konuşuyorsak, 7-8-10 yıldır bir şey kazanamayan ve sürekli 'geçiş dönemi' yaşayan takımların olduğunu görmeliyiz. İnsanlar sürekli kazandığımız için fark etmemiş olabilir ancak son yıllarda birkaç değişiklik yaptık. Takımın yaş ortalamasını düşürdük ve geleceği inşa etmek istedik." dedi.Daha önce de Juventus'un artık zirveye bir daha çıkamayacağının belirtildiğini söyleyen Paratici, "Sonra Conte'nin ayrılığı, Berlin'deki Şampiyonlar Ligi finali, geçen sene 10 puan geriye düştükten sonra, Allegri'yi Sarri ile değiştirdikten sonra ve daha çok örnekler var. Yeniden yapılanıyorsan, aynı zamanda sürekli kazanamayabilirsin, bu da gelişimin bir parçasıdır." mesajını yolladı.