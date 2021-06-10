Fabio Coentrao'ya Süper Lig'den teklif

Göztepe, Real Madrid'in eski yıldızı Fabio Coentrao'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Haber; Yeni Asır
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Fabio Coentrao'ya Süper Lig'den teklif
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10 Haziran 2021 12:29
Göztepe, dünyaca ünlü yıldız Fabio Coentrao'yu listesine aldı. Sol bekte Berkan Emir'le sözleşme yenileyip Boşnak oyuncu Dzenan Burkeovic'i gözden çıkaran sarıkırmızılıların Portekizli futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı.

Geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde küme düşen Rio Ave forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve Coentrao'dan haber beklendiği kaydedildi.

Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde Nacionel ve Benfica formalarını giydi. Coentrao 2011-2012 sezonunda Real Madrid'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giydi.

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