Fabio Capello'ya göre en iyisi Messi!

Bir dönem Real Madrid'i de çalıştıran Fabio Capello, Lionel Messi'nin Barcelona'daki durumu üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Fabio Capello'ya göre en iyisi Messi!
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26 Temmuz 2020 15:43
Deneyimli Teknik Direktör Fabio Capello, Barcelona'nın ve Lionel Messi'nin son durumu üzerine açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN İYİSİ"

Fabio Capello, Messi hakkında yaptığı açıklamada; "Messi bir dahi ve bana göre tarihin en iyisi. Bu arada onu daha 17 yaşındayken Juventus'a transfer etmek istemiştim." dedi.

Deneyimli Teknik Direktör, Barcelona hakkında; "İlginç bir durumdalar, nasıl böyle bir inişe geçtiklerini anlayamıyorum. Valverde'nin ayrılığı sürpriz olmuştu. Setien sonrasında belli bir oyun felsefesi ile geldi. İyi oyuncuları var ama çoğu artık yaşlandı." dedi.

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği uzun süredir tartışma konusu oldu. Arjantinlinin Barça ile olan konrtatı 2021 yazında sona eriyor. 



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