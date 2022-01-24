Fabio Capello'dan Balotelli yorumu

Fabio Capello, İtalya Milli Takımı'na geri dönmesi beklenen Mario Balotelli için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fabio Capello'dan Balotelli yorumu
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24 Ocak 2022 15:36
İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fabio Capello, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için konuştu.

"BALOTELLI KALİTELİ BİR İSİM"

Balotelli'nin milli takıma dönmesi beklenirken Capello, bu durumu, "Mancini, Balotelli'yi Manchester City'ye transfer etti. Inter'de de Balotelli ile beraber çalıştı. Balotelli'yi çok iyi tanıyor. Mancini benim güvendiğim bir teknik direktör ve bu onun kararı. Milli Takım'a yüzde %110 verecek oyuncular lazım. Balotelli'nin de kalitesi var." sözleriyle yorumladı.

"ARTIK OLGUNLUK ÇAĞINDA"

Balotelli için açıklamalarını sürdüren Capello, "Bu, onun kendisini nasıl sunduğuyla alakalı, ne yapmak istediği ve nereye varmak istediği konusunda artık olgunluk çağında bir futbolcu." dedi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 9 GOL

İtalyan eski hoca, son olarak kendisi milli takımın başında olsaydı Balotelli'yi kadroya davet edip etmeyeceği yönündeki soruya ise, "Onu tanımıyorum. İtalya'da yaptıklarından ve sosyal medyadan biliyorum" şeklinde konuştu.

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan tecrübeli golcü, bu sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 21 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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