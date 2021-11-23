Fabio Cannavaro: Messi ve Ronaldo uzaylı gibi"

İtalyan eski defans oyuncusu Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fabio Cannavaro: Messi ve Ronaldo uzaylı gibi'
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23 Kasım 2021 19:10
İtalyan eski defans oyuncusu Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Cannavaro yaptığı açıklamada, "Maradona, Pele, Cruyff birbirleriyle aynı seviyede ama Ronaldo ve Messi çok farklı. Bu ikilinin performansı uzaylı gibi." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, şuana kadar oynadığı 787 maçta 676 gol, 302 de asist yapma başarısı gösterirken, Cristiano Ronaldo, çıktığı 908 maçta 683 gol, 231 asist yapma başarısı gösterdi.


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