Fabio Cannavaro'dan Lautaro Martinez iddiası!

İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez'in Manchester City ve Real Madrid seviyesindeki tek Serie A futbolcusu olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fabio Cannavaro'dan Lautaro Martinez iddiası!
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05 Eylül 2024 18:00
İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez için flaş bir iddiada bulundu.

Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez'in Manchester City ve Real Madrid seviyesindeki tek Serie A futbolcusu olduğunu söyledi.

50 yaşındaki efsane yaptığı açıklamada, "Şu anda Manchester City ve Real Madrid'de oynayabilecek seviyede olan tek Serie A futbolcusu Lautaro Martinez!" dedi.

27 yaşındaki Martinez, Inter formasıyla şu ana kadar 284 maça çıktı ve 129 gol, 43 asist yaptı.

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