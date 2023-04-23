Fabio Borini'yi tutabilene aşk olsun!

Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı maça Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Fabio Borini damga vurdu.



Karşılaşmada iki kez Galatasaray ağlarını havalandıran VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, bir rekora imza attı.



Süper Lig'de bu sezon 19 kez ağları havalandıran Borini, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan İtalyan futbolcu olarak kayıtlara geçti.





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