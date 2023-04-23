Fabio Borini'yi tutabilene aşk olsun!

Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fabio Borini'yi tutabilene aşk olsun!
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23 Nisan 2023 23:14
Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı maça Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Fabio Borini damga vurdu.

Karşılaşmada iki kez Galatasaray ağlarını havalandıran VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, bir rekora imza attı.

Süper Lig'de bu sezon 19 kez ağları havalandıran Borini, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan İtalyan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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