Fabio Borini'ye iki talip çıktı

Fatih Karagümrük'le sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Fabio Borini'ye, Süper Ligden iki talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fabio Borini'ye iki talip çıktı
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29 Haziran 2023 11:32
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te İtalyan yıldız Fabio Borini sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Henüz geleceği hakkında karar vermeyen Borini'ye, Adana Demirspor ve Samsunspor talip oldu.

GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Fatih Karagümrük'ten ayrılan 32 yaşındaki İtalyan yıldızı Adana Demirspor ve Samsunspor kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Ancak kariyerini Türkiye'de devam ettirip ettirmeyeceğine karar vermeyen Fabio Borini'nin kararı hala belli değil. Fabio Borini, Türkiye'de kalmak isterse özellikle Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için ciddi bir çaba göstermesi bekleniyor.

Adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Fabio Borini'ye iki takımdan da teklif gelmedi.

31 MAÇA ÇIKTI

Fatih Karagümrük formasıyla 31 resmi maça çıkan Fabio Borini bu karşılaşmalarda 20 gol atarken 9'da asist yaptı.

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