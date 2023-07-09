Fabio Borini ile Andrea Pirlo yeniden buluşuyor

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini, ülkesine dönüyor.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Karagümrük'ten ayrılan Borini, Andrea Pirlo'nun yönetimindeki Sampdoria ile anlaşmaya vardı. Haberde, Borini'nin pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.



Fabio Borini ile Andrea Pirlo, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük forması altında birlikte çalışmışlardı.



32 yaşındaki Borini, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 31 lig maçında 21 gol 9 asist kaydetmişti.



