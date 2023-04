Fabio Borini'den transfer açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karagümrük'ün 2 ve 3. gollerini atan Fabio Borini, "İlk yarı yerden oynamak istedik, bunu da başlardık. Golleri bulduk. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorsunuz. Atmosfer ve baskıdan avantajlı duruma geçemiyorsunuz. Ama buradan en iyi sonucu aldık." dedi.



Fabio Borini, "Andrea Pirlo, bizim oyunu formatımızı değiştirdi. Ezber oyunlar da yapıyoruz. Ben de ritim yakaladım ve sahaya yansıtmaya çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Öte yandan Fabio Borini, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmandan puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu aktaran Borini, "İyi bir maç oldu bizim için. Ani çıkışlara çok fazla çalışmıştık. İlk yarıda bunun meyvelerini aldığımız için mutluyuz. Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe karşısında da bunu yapmıştık. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarım iyi bir mücadele verdi. İyi bir şekilde bugünü kapattığımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"AVRUPA KUPALARI ŞU AN BİZİM İÇİN ZOR BİR HEDEF"



Avrupa kupalarına katılma şanslarını da değerlendiren İtalyan oyuncu, "Şu an zor bir hedef bizim için çünkü önümüzde çok güçlü takımlar var. Sezon başında bu hedefle yola çıktık ama bazı işler rayında gitmedi. Orada bir hemen bir kafa değişikliği yaptık. Maç maç bakmaya başladık. Sonunda da bunun meyvelerini aldık. Şu an bu hedefi biraz zor görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"OCAK AYINDA BÜYÜK BİR TEKLİF ALDIM"



Kişisel olarak iyi bir form grafiği yakaladığını belirten tecrübeli oyuncu, haziran ayında kontratının sona ermesiyle ilgili olarak, "Bu performansımla, çalışmalarımın meyvesini alıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Ocak ayında da büyük bir teklif aldım bazı takımlardan. Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm. Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Kendim ve ailem için en iyisini seçmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE DEĞİL!"



İtalyan oyuncu, Ocak ayında kendisine gelen teklifin Fenerbahçe'den olmadığını belirtti.



Borini, maçtaki penaltı pozisyonlarının tartışılmasıyla ilgili olarak ise "Büyük statlarda büyük takımlara karşı oynadığınızda bunlar hep olur" ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.





