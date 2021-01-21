Fabio Borini, 'Beşiktaş şampiyonluk için oynuyor'

Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ın kendilerinden daha iyi bir takım olduğunu vurgulayan Borini, "Beşiktaş, bizden iyi bir takım. Bunu sahaya yansıttılar. Biz, Beşiktaş'a çok fazla saygı duyduk. Normal bir maç olarak çıkmalıydık, bunu yapamadık" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın şampiyonluk için oynadığının altını çizen Borini, "Beşiktaş şampiyon olmak için oynuyor, bunu unutmayalım. Maçtan önce en iyi takım değildik ama maçtan sonra da en kötü takım değiliz. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ama 4-1 olmamalıydı" dedi.



