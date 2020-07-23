Fabinho şampiyonluk kutlamasındayken evi soyuldu!

Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında Fabinho'nun evi soyuldu. Evden mücevheratlar ile birlikte garajdan Audi RS6 marka araç çalındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Fabinho şampiyonluk kutlamasındayken evi soyuldu!
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23 Temmuz 2020 23:17
Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho'nun evinin soyulduğu açıklandı.

Brezilyalı futbolcunun evi, Fabinho'nun Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında yer aldığı sırada soyuldu. Polis, evde hiç kimse yokken eve giren hırsızların birkaç değerli mücevherat ve Audi RS6 marka bir aracın çalındığını söyledi.

Çalınan araba, bir süre sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş şekilde bulundu ve polis tarafından teslim alındı.



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