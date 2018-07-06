50 milyon Euro karşılığında Monaco kulübünden geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti olan Liverpool'a transfer olan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.Manchester United ve Manchester City gibi takımların da ilgilendiği Fabinho, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinden birkaç gün sonra İngiliz ekibine imza attı.Fabinho, transfer olmadan önce hakkında basında çıkan dedikodulara, "Kulağıma bu konu hakkında birçok duyum geldi ama işin gerçeği Manchester United'a transferim hiçbir zaman büyük bir olasılık olmadı. Liverpool benle ilgilendiklerini belirttikleri andan beri, kararım belliydi. Liverpool gibi tarihi olan bir takım sizi isteyince, sadece eşyalarınızı toparlayıp oraya gidersiniz." şeklinde cevap verdi.Liverpool, Fabinho'yu kontratının sona ermesinden sonra Juventus'a kaptırdığı oyuncusu Emre Can'ın yerinde oynatmayı planlıyor.