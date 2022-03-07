Fabian Ruiz'den Arsenal'e veto!

Napoli'nin İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, Arsenal'den gelen teklifi geri çevirdi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fabian Ruiz, Napoli'de en az 1 yıl daha kalmayı istedi. Teknik direktör Luciano Spalletti ile arası iyi olan ve İtalya'da şampiyonluk mücadelesi veren Fabian Ruiz, Napoli'den sonra Arsenal seviyesinde bir takıma gitmeyi de düşünmüyor.



Fabian Ruiz'in Napoli'den sonra Real Madrid veya PSG gibi bir kulüpten teklif gelmesi halinde ayrılığı isteyeceği de vurgulandı.



25 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, 2018 yazında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Betis'ten Napoli'ye transfer oldu. Fabian, bu sezon oyadığı 23 Serie A maçında 6 gol atıp 4 asist yaptı.





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