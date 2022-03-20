FA Cup'ta son yarı finalist Liverpool

İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 yendi ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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FA Cup'ta son yarı finalist Liverpool
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20 Mart 2022 22:53
İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı ve turu geçti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Liverpool, yarı finalde Southampton'u eleyen Manchester City ile karşılaşacak.

DİĞER YARI FİNALİSTLER

Yarı finalde birbiriyle mücadele edecek diğer iki takım da Chelsea ve Crystal Palace oldu.

 

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