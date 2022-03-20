İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.



City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı ve turu geçti.



Liverpool'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Diogo Jota kaydetti.



Liverpool, yarı finalde Southampton'u eleyen Manchester City ile karşılaşacak.



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Yarı finalde birbiriyle mücadele edecek diğer iki takım da Chelsea ve Crystal Palace oldu.









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