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F1'de heyecan Macaristan'da devam edecek

Formula 1'de sezonun 12. yarışı Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
F1'de heyecan Macaristan'da devam edecek
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27 Temmuz 2018 11:16
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 188 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 171
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 131
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 122
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 310 puan
2. Ferrari: 302
3. Red Bull: 211
4. Renault: 80
5. Force India: 59



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