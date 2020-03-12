F1'de büyük değişim öncesi son sezon

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2017 kurallarıyla ortaya çıkan ve birçok pistin tur rekorunu kıran otomobilleri son kez izleme fırsatı sunacak.Takım mühendislerinin, 3 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların devri, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2021'de kapanacak.Çünkü mevcut otomobilleri takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşıyor.Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu.Bu nedenle 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobilleri, 2020'de son kez pistlere çıkacak.Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in yeni sezonu, 15 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.2020'deki yarış sayısı, Almanya'nın yerine Vietnam ve Hollanda'nın eklenmesiyle F1 tarihinin rekoru olan 22'ye yükseldi. Hollanda, 1985'ten bu yana, Vietnam ise tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.Fakat birçok spor organizasyonu gibi Formula 1 de Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının tehdidi altında. Artan sağlık endişeleri, 19 Nisan'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenmesi planlanan sezonun 4. ayağının ertelenmesine sebep oldu.Ayrıca 22 Mart'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 2. yarışına, seyirci alınmamasına karar verildi. Böylece 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den beri düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.Bir açıklama gelmese de virüsün görüldüğü ülkelerden Vietnam'daki yarışın akıbeti de belirsizliğini koruyor. Vietnam Grand Prix'sinin 5 Nisan gibi yakın bir tarihte olması, Formula 1 yönetimi ve Uluslararası Otomobil Federasyonu'nu (FIA) düşündürüyor.Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.Alman takımı, 2014-2019 yılları arasında üst üste takımlar şampiyonluğuna ulaşarak ortak olduğu F1 rekorunu kırmak için mücadele edecek.Mercedes, rekoru, 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar şampiyonu olan Ferrari ile paylaşıyorMercedes takımı, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e 2014 sezonundan itibaren damga vurdu. Mercedes'in rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Red Bull'un üst üste 4 şampiyonluk yaşadığı 2010'dan 2013'e kadar olan dönemle kıyaslamakta fayda var.Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault takımı, yüzde 53,2 galibiyet oranına sahipti. F1'de koşulan son 121 yarışın 89'unu kazanan Mercedes ise yüzde 73,5 galibiyet oranı yakaladı.Ferrari'nin, Michael Schumacher'in sürücü koltuğunda oturduğu 1999-2004 döneminde dahi 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62,3) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor.Son 6 sezonda yalnızca iki takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 17, Red Bull 15 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten beri Formula 1'i domine eden Mercedes takımı, hız kesmek niyetinde değil.İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen 6 günlük sezon öncesi testleri de Alman üreticinin başarıya hala aç olduğunu gösterdi.903 turla testlerin pistte en fazla kalan ve 1 dakika 15.732 saniyeyle en hızlı turunu atan Mercedes, DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistemin entegre edildiği direksiyonu denedi.Ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS sisteminin ne kadar avantaj sağladığı henüz bilinmese de Mercedes, testlerin en çok konuşulan takımı oldu.FIA'nın daha önce duyurduğu 2021 kuralları, sistemin kullanılmasına izin vermiyor ancak diğer takımların, mevcut yönetmeliğin gri alanlarında dolaşan DAS için FIA'ya şikayette bulunması pek de şaşırtıcı olmaz.2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, testlerde hızlı turlar yerine otomobili anlamaya ve dayanıklılığa odaklandı.Düzlük hızı olarak rakiplerinin gerisinde kaldığı için düşük motor modlarıyla turladığı tahmin edilen Ferrari, yarış simülasyonlarındaki istikrarlı dereceleri dışında yeni aracının performansı konusunda renk vermedi.İtalyan takımının başı ayrıca düzlüklerde rakiplerine 0.5 saniyeye kadar avantaj sağladığı 2019 güç ünitesi hakkındaki iddialar yüzünden dertte. Ferrari Takım Direktörü Mattia Binotto'nun, 2020 otomobilinde yüksek yere basma gücü üretmek için düzlük hızından feragat etmek zorunda kaldıkları yönündeki açıklamaları, diğer takımları pek ikna etmedi.FIA'nın, 6 gün süren testlerin bitimine 10 dakika kala yayımladığı açıklama ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Açıklamada, kurallara aykırı olduğuna dair şüphelerin bulunduğu Ferrari motorlarının incelendiği ve takımla bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Anlaşmanın içeriği de gizli tutuldu.Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki 7 takımın, ortak bildiri yayımlayarak anlaşmanın içeriğinin aydınlatılmasını talep etmesi ise meselenin burada kalmayacağını gösterdi.FIA'nın, yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılmasını zorunlu kılmasının ardından tüm gözler, Ferrari motorlu otomobillerin düzlük performansında olacak.Red Bull-Honda ve Renault, 2020 otomobillerinde Mercedes'in yıllardır benimsediği ince burun tasarımını tercih etti.Kanadalı pilot Lance Stroll'un babası Lawrance Stroll'un ortakları arasında yer aldığı konsorsiyumun sahibi olduğu Racing Point takımı ise işi bir adım daha ileri taşıdı.Ana sponsorundan dolayı rengi pembe olan takım, yeni aracı RP20'yi tasarlarken esinlenmenin ötesine geçerek 2019 şampiyonu Mercedes W10'u birebir kopyaladı.Mercedes'in motor ve vites kutusu tedarik ettiği Racing Point takımı, otomobili W10'un detaylı fotoğraflarına bakarak tasarladıklarını savunsa da padokta RP20'ye "Pembe Mercedes" adı takıldı.RP20'nin görüntüsü kadar performansının da Mercedes'e benzeyip benzemediği sorusu, Avustralya'da yanıtlanacak.