F1 yönetiminden Rusya kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, spor dünyasında da ses getirmeye devam ediyor. Gelişmeler üzerine bir karar alan Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
F1 yönetiminden Rusya kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 17:01
Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bu yıl 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal eden F1 yönetimi, tutumunu daha da sertleştirdi.

Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.