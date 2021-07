F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.



Intercity İstanbul Park'ta, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sadi Hezber, geçen sene 9 yıl aradan sonra Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ve bu sene de buna devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen seneki yarış takvimin en başarılı ve en keyifli yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 macerası 2013'ten bu yana takip ettiğimiz, geri getirmeye çalıştığımız bir konuydu. 2020 yılı için kısmet oldu, yarışı getirdik. Bu sene yarışımızı tekrar getiriyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir organizasyon, bu zor dönemde devletimize yük olmamak adına bu yarışı maddi sorumluluğuyla getirme çabasındayız. Bu sene ana konulardan biri de yarışın seyircili olacak olması. Formula 1 takviminde de seyircili yarışlar açıldı. Avusturya yarışında kalabalık bir ortam vardı, özlenen görüntüleri gördük. Bu sene de bu görüntüleri ülkemizde yaşayacağımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Formula 1 biletlerinin yarın satışa çıkacağını aktaran Hezber, şunları kaydetti:



"31 Temmuz'a kadar avantajlı fiyatların geçerli olacağı bir kampanya ile biletler yarın satışa çıkacak. 31 Temmuz'dan sonra normal fiyat skalasına dönecek. Intercity İstanbul Park 200 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip ancak bu sene 100 bin civarında bunu sınırlayacağız. Bir anda tam kapasiteye geçmek seyirci deneyimini etkileyebilir o nedenle 100 binle başlıyoruz. Bizim için önemli çünkü, 2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak. Hatta belki ülkemizde yapılan bir organizasyonda hiç bu rakama ulaşılmamıştı. Yüzde 50 oranında yurt dışından gelen misafirler olacak. 100 bin kişinin 50 bini yabancı misafirler olacak. Bu ülke tanıtımı, turizm, ekonomik katkı için çok ciddi bir rakam. Yurt dışından gelen Formula 1 seyircisi iyi para harcayan bir kitle. Ortalama 3 bin dolara yakın kişi başı ülkede bıraktıkları harcama tutarı var. Bu da 150 milyon dolar gibi bir katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı için de uçsuz bucaksız bir organizasyon Formula 1. Milyarlarca kişi izliyor."



Yabancı ülkelerden taleplerin de yoğun olduğunun altını çizen Sadi Hezber, "Yakın çevre inanılmaz meraklı. Azerbaycan, Rusya, doğu Avrupa ülkelerinden, Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler var. İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa'nın da ciddi fan altyapıları var. Bu ülkelerde Motorsporları kültürü olduğu için bu kişiler takvimi takip etmeye çalışıyor. Ciddi bir yabancı katılımı da bekliyoruz." şeklinde konuştu.



- "Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz"



Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hezber, şu ifadeleri kullandı:



"Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz. İstanbul Valiliğimizle de çok sıkı koordinasyon içindeyiz. Buraya her türlü, ulaşımından, parkuruna, etkinliklerde, kamu desteği bize maksimum düzeyde sağlanıyor. Ondan dolayı müteşekkiriz. Amacımız seyirciye çok keyifli hafta sonu, gurur yaşatmak. Önemli pilotların tribünlerin dolu olduğu bir sahneyle karşılaşması. Eskiden bu konu eleştiriliyordu, şimdi çok şaşıracaklar. Asfalt da kuru olursa çok çekişmeli bir yarış olacağını düşünüyorum. 2010 yılında kuru havada en fazla geçiş rekoruna sahip yarışlardan biriyiz. Halen de bu rekoru koruyoruz. Pistin teknik yapısı, saat yönünün tersine dönmesi, yükseklik farklarımız, meşhur 8. virajımız ile çok geçişli ve keyifli yarışlara sahne oluyor. Bu da izleyici zevkini arttıracak. Hatırlarsınız aynı takım arkadaşları bile geçiş rekabetinden kazalar ve gerginliklere sahne oldu. Geçen seneki gibi çok keyifli bir yarış olacak."



- "24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak"



"Formula 1 dünyada ülkemizi ve Intercity İstanbul Park'ı tanıtan çok önemli bir mecra." sözlerini kullanan Sadi Hezber, pistin yarışa hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Burada en ufak bir görüntü yanlışlığı imajımızı etkiler. O yüzden maksimum ölçüde kozmetik dokunuşları yapıyoruz. Ama teknik altyapı olarak hiçbir sıkıntımız yok. Her şey hazır. Intercity İstanbul Park 365 gün aktif bir pist. Formula 1 dışında burada, binlerce kişiye sürüş eğitimleri veriyoruz, kurumsal etkinlikler yapıyoruz, kendi yarış serilerimizi ve lansmanlar düzenliyoruz. Ekim'de F1 var bunun yanında bu organizasyonlar da devam ediyor. Sporla alakalı çok farklı şeyler olacak. 24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak, start finiş düzlüğünde çok ilginç bir boks şampiyonası da olacak. Yalnızca motorsporları olarak görmemek gerek, sporun her dalında bu pisti aktif olarak kullanıyoruz."