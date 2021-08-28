F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'si, 3 Ekim yerine 10 Ekim'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi
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28 Ağustos 2021 15:58
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'si, 3 Ekim yerine 10 Ekim'de düzenlenecek.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Kanada, Singapur ve Avustralya'daki yarışlara, 10 gün önce Japonya'nın da eklenmesiyle 2021 takvimi revize edildi.

Sezon öncesi duyurulan yarış sayısı, 23'ten 22'ye düşürüldü. 19-21 Kasım tarihlerine bir yarış koyma planı değişmedi ancak boşluğu hangi ülkenin dolduracağı da henüz belirlenmedi.

1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, İngiltere'nin, kırmızı listesinde yer alan Türkiye'den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'si, daha sonra yeniden takvime dahil edilmişti.

2020'de Türkiye, 9 yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

 


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