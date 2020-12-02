F1 Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton yerine Russell!

Formula 1 takımlarından Mercedes, sezonun 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde yeni tip koronavirüse yakalanan Lewis Hamilton'ın yerine George Russell'ın yarışacağını açıkladı.



Takımdan yapılan açıklamaya göre, Mercedes'in genç sürücü akademisinde yetişen Russell, 4-6 Aralık tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek organizasyonda Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacak.



İki yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden 22 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.



Öte yandan Williams takımı da Bahreyn'deki yarışta Russell'dan boşalan koltuğa, kariyerine Formula 2'de devam eden test pilotları Jack Aitken'in oturacağını duyurdu.



