F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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30 Temmuz 2020 22:57
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti'ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez'in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Perez'in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi. 

Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı. 



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