F1 Macaristan GP'de pole Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Macaristan GP öncesi pole pozisyon Mercedes-AMG'den Sir Lewis Hamilton'ın oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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F1 Macaristan GP'de pole Lewis Hamilton'ın
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31 Temmuz 2021 17:50
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.419 saniyelik derecesiyle kariyerinde 101. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı sürücünün takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 0.315 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.421 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Macaristan'da 70 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.


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