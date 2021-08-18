F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
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18 Ağustos 2021 16:22
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.

Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.


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