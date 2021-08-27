F1 heyecanı Belçika'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak.
Bir aylık aranın ardından devam edecek şampiyonanın 12. ayağı, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.
Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 187
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 303
2. Red Bull: 291
3. Ferrari: 163
4. McLaren: 163
5. Alpine: 77
Bir aylık aranın ardından devam edecek şampiyonanın 12. ayağı, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.
Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 187
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 303
2. Red Bull: 291
3. Ferrari: 163
4. McLaren: 163
5. Alpine: 77