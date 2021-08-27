F1 heyecanı Belçika'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak.



Bir aylık aranın ardından devam edecek şampiyonanın 12. ayağı, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.



Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar klasmanı



1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 187



3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113



4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108



5. Sergio Perez (Meksika): 104



Takımlar klasmanı



1. Mercedes: 303



2. Red Bull: 291



3. Ferrari: 163



4. McLaren: 163



5. Alpine: 77



