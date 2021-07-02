F1 heyecanı Avusturya'da sürüyor

Pilotlar klasmanı

Takımlar klasmanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, geçen hafta olduğu gibi Avusturya ev sahipliği yapacak.Şampiyonanın 9. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 71 turluk yarış ise 4 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 4, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 3, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 1383. Sergio Perez (Meksika): 964. Lando Norris (Büyük Britanya): 865. Valtteri Bottas (Finlandiya): 741. Red Bull: 2522. Mercedes: 2123. McLaren: 1204. Ferrari: 1085. AlphaTauri: 46