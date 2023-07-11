F1'de Nyck de Vries'in yerine Daniel Ricciardo yarışacak

Formula 1 takımlarından AlphaTauri, sezonun kalanında Nyck de Vries'in yerine Daniel Ricciardo'nun yarışacağını açıkladı.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Avustralyalı pilot Ricciardo, 21-23 Temmuz'daki Macaristan Grand Prix'sinden itibaren Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri otomobilinin direksiyonuna geçecek.



F1'deki ilk yarışına 2011'de çıkan Ricciardo, kariyerinde 8 yarış zaferi yaşadı. Geçen yılı McLaren'de geçiren 34 yaşındaki pilot, sezona Red Bull'un yedek sürücüsü olarak başlamıştı.



Nyck de Vries ise bu sezon AlphaTauri ile yarıştığı 10 etap sonunda puan elde edemedi.



