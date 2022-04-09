F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc'in...

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 13:19
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti.

58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.