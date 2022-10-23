F1 ABD GP'de pole pozisyonu Sainz'ın!

Formula 1 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz'a gitti.
Sıralama yarışının ilk iki sırasını Ferrari pilotları aldı. Charles Leclerc, Sainz'in arkasından yarışı ikinci sırada tamamladı.
RedBull pilotlarından Max Verstappen 3. sırada tamamlarken, Sergio Perez ise 4 sırada yer aldı.
LECLERC CEZA ALDI
Sıralama turlarını 2'inci sırada bitiren Charles Leclerc, motor değiştirdiği için 10 sıra ceza aldı ve yarışa 12. sıradan başlayacak.
MAX ŞAMPİYON OLMUŞTU
Hollandalı F1 pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'ini kazanarak Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1 Amerika Grand Prix'i 23 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de start alacak.
Sıralama yarışının ilk iki sırasını Ferrari pilotları aldı. Charles Leclerc, Sainz'in arkasından yarışı ikinci sırada tamamladı.
RedBull pilotlarından Max Verstappen 3. sırada tamamlarken, Sergio Perez ise 4 sırada yer aldı.
LECLERC CEZA ALDI
Sıralama turlarını 2'inci sırada bitiren Charles Leclerc, motor değiştirdiği için 10 sıra ceza aldı ve yarışa 12. sıradan başlayacak.
MAX ŞAMPİYON OLMUŞTU
Hollandalı F1 pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'ini kazanarak Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1 Amerika Grand Prix'i 23 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de start alacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ