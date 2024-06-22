F Grubu'nda önemli maç: Gürcistan-Portekiz

EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

F Grubu'nda önemli maç: Gürcistan-Portekiz
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba (yarın) Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA

Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.

Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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F Grubu'nda önemli maç: Gürcistan-Portekiz
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