F.Bahçe'nin Serdar Aziz için son teklifi; 2.4M€

- SPORX ÖZEL - Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi belli oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Serdar için önce oyuncunun menajeri Haluk Canatar ardında da sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturan Fenerbahçe'nin son teklifi belli oldu; 2.4 milyon euro!
Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olduğunu ilk kez Türkiye'ye duyuran Sporx.com, bu kez de Serdar'ın sarı-kırmızılı takımdan 600 bin euro daha alacağını ortaya çıkartı.
Galatasaray'da diğer alacakları ile birlikte toplam 2.4 milyon euro alacağı olan Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, milli futbolcu için "alacaklarına tekabül eden" 2.4 milyon eurodan bir kuruş fazla vermeme kararı aldı. Serdar Aziz'in geçmiş alacaklarına denk gelen 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak düşünen sarı-lacivertli kulüp, bunun haricinde Galatasaray'a herhangi bir ödemeye yapmayı istemezken; sarı-kırmızılı kulüp ise Serdar'ın diğer alacaklar ile birlikte 2.4 milyon euroyu bulan alacağından vazgeçerek 2 milyon euro da bonservis bedeli getirmesini talep ediyor.
A2 Takımı ile beraber Florya'daki çalışmalarına devam eden Serdar Aziz, Ocak ayında Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olmazsa, sarı-kırmızılı takımdan alacağı para sezon sonunda 3.4M€ olacak.
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Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olduğunu ilk kez Türkiye'ye duyuran Sporx.com, bu kez de Serdar'ın sarı-kırmızılı takımdan 600 bin euro daha alacağını ortaya çıkartı.
Galatasaray'da diğer alacakları ile birlikte toplam 2.4 milyon euro alacağı olan Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, milli futbolcu için "alacaklarına tekabül eden" 2.4 milyon eurodan bir kuruş fazla vermeme kararı aldı. Serdar Aziz'in geçmiş alacaklarına denk gelen 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak düşünen sarı-lacivertli kulüp, bunun haricinde Galatasaray'a herhangi bir ödemeye yapmayı istemezken; sarı-kırmızılı kulüp ise Serdar'ın diğer alacaklar ile birlikte 2.4 milyon euroyu bulan alacağından vazgeçerek 2 milyon euro da bonservis bedeli getirmesini talep ediyor.
A2 Takımı ile beraber Florya'daki çalışmalarına devam eden Serdar Aziz, Ocak ayında Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olmazsa, sarı-kırmızılı takımdan alacağı para sezon sonunda 3.4M€ olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın