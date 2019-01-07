F.Bahçe'nin Serdar Aziz için son teklifi; 2.4M€

Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi belli oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Serdar için önce oyuncunun menajeri Haluk Canatar ardında da sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturan Fenerbahçe'nin son teklifi belli oldu; 2.4 milyon euro!Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olduğunu ilk kez Türkiye'ye duyuran Sporx.com, bu kez de Serdar'ın sarı-kırmızılı takımdan 600 bin euro daha alacağını ortaya çıkartı.Galatasaray'da diğer alacakları ile birlikte toplammilli futbolcu için "alacaklarına tekabül eden" 2.4 milyon eurodan bir kuruş fazla vermeme kararı aldı. Serdar Aziz'in geçmiş alacaklarına denk gelen; sarı-kırmızılı kulüp ise Serdar'ın diğer alacaklar ile birlikte 2.4 milyon euroyu bulan alacağından vazgeçerek 2 milyon euro da bonservis bedeli getirmesini talep ediyor.A2 Takımı ile beraber Florya'daki çalışmalarına devam eden Serdar Aziz, Ocak ayında Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olmazsa, s