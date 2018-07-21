F.Bahçe'nin gündemindeki Pjaca için sıraya girdiler

Sol açık olarak forma giyen ancak santrafor ve sağ açık bölgesinde de oynayabilen 23 yaşındaki Marko Pjaca, 1. Bundesliga'da oynadığı 7 maçta 2 gol atmıştı.

ilgilendiği belirtilen Juventuslutalipleri artıyor. Daha önce Fiorentina'nın teklif yaptığı Hırvat futbolcuya Serie A'dan bir teklif daha geldi.İtalya basınında yer alan habere göre; Sampdoria, Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak için Torino'da Juventuslu yöneticilerle görüşme yaptı.Fiorentina'nın ise Pjaca ile anlaşmaya çok yakın olduğu ancak Juventus'un satın alma opsiyonunu kabul etmemesi sebebiyle görüşmelerin tıkandığı beelirtildi.Ayrıca 23 yaşındaki futbolcu için Valencia ve West Ham United'ın da nabız yokladığı kaydedildi.