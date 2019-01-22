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F.Bahçe'nin gözdesi Elis'i İngilizler istedi

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alberth Elis için Championship ekiplerinden West Bromwich Albion 7 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
F.Bahçe'nin gözdesi Elis'i İngilizler istedi
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22 Ocak 2019 23:28
Fenerbahçe'nin transfer döneminde yakından ilgilendiği Alberth Elis için İngilizler devreye girdi.

Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Alberth Elis için Championship ekiplerinden West Browich Albion'un devreye girdiği ortaya çıktı. Honduras ve ABD basınında yer alan haberde, Elis için West Bromwich Alibon'un yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Genç oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti.

DAHA ÖNCE TEKLİFLER OLDUĞU DA AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Houston Dynamo Genel Menajeri Matt Jordan, genç oyuncunun transeriyle ilgili ''Elis için birkaç teklif aldık. Ama beklediğimiz gibi teklifler değildi. Elis'in Avrupa'da oynamak istediğini biliyoruz, görüşmelere de açığız ama bu gelen tekliflerle görüşmemiz kolay değil. Elis'e de durumu anlattık. Çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir profesyonel. O da anlayışla karşıladı.'' sözlerini kullanmıştı.

Houston Dynamo'nun Elis için İngiltere'den gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmesi bekleniyor.



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