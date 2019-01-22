F.Bahçe'nin gözdesi Elis'i İngilizler istedi

DAHA ÖNCE TEKLİFLER OLDUĞU DA AÇIKLANMIŞTI

'nin transfer döneminde yakından ilgilendiğiiçin İngilizler devreye girdi.Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Alberth Elis içinekiplerinden'un devreye girdiği ortaya çıktı. Honduras ve ABD basınında yer alan haberde, Elis için West Bromwich Alibon'un yaklaşıkbir teklifte bulunduğu belirtildi.Genç oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti.Geçtiğimiz günlerde de Houston Dynamo Genel Menajeri Matt Jordan, genç oyuncunun transeriyle ilgilisözlerini kullanmıştı.Houston Dynamo'nun Elis için İngiltere'den gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmesi bekleniyor.