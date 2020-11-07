F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, 'Golümüz nasıl iptal edildi?'

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi ve hakem Ali Şansalan tarafından "elle oynama" gerekçesiyle iptal edilen golün maçın kaderini etkilediğini dile getirdi.



GOLÜMÜZ NASIL İPTAL EDİLDİ?



Konyaspor yenilgisini "yol kazası" olarak değerlendiren Baki, "İlk mağlubiyetimizi aldık. Bundan dolayı üzgünüz. İyi oynamadık. Kendi özeleştirimizi kendi aramızda yaptık. Daha da yaparız. Buna bir yol kazası, bir nazar boncuğu olarak bakıyorum şu anda. Bununla beraber tabii ki ilk yarıdaki pozisyonu konuşmakta fayda görüyorum" dedi.



RAHAT GALİBİYET ALABİLİRDİK



Hakemin golü iptal ederek büyük bir hata yaptığını dile getiren Baki, "Net bir golümüz verilmedi. Sahada görmediği neyi VAR'da gördü ve neden iptal etti? Spor kamuoyunda bir kişi bile buna el dedi mi? Ben baktım, 1 tane bile el diyen görmedim. Dolayısıyla demin dediğime dönüyorum. Bugün iyi oynamadık ama 0-0'ken iptal edilen golümüzden sonra maçın kaderi tamamen değişti. Maçın enerjisi değişti. Biz 1-0 yakalasak Konyaspor, futbolun doğası gereği daha çok üstümüze gelecekti. Belki biz rahat bir galibiyet bile alabilirdik" şeklinde konuştu.



