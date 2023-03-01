F.Bahçeli avukat, yasak için mahkemeye başvurdu

Fenerbahçeli avukat, deplasman yasağı kararının kaldırılması için İdare Mahkemesine başvurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F.Bahçeli avukat, yasak için mahkemeye başvurdu
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01 Mart 2023 16:20
Fenerbahçe taraftarı avukat, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılcak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin yürütmenin durdurulması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında hafta sonu oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebinde bulundu.

Başvuru dilekçesinde, davalı idarenin aldığı karar içeriğinde orantılılık ve ölçülülük ilkesi hiçe sayılarak müvekkil gibi birçok taraftarın maçı seyretme özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ayrıca idarenin 6222 sayılı Kanun'dan almış olduğu yetkiyi de aştığı iddia edildi.

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