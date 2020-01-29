F.Bahçe'den İtalya'da zafer

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk olduğu İtalyan Famila Schio'yu 21 sayı farkla mağlup etti.

Haber; AA
F.Bahçe'den İtalya'da zafer
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29 Ocak 2020 01:48
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk olduğu İtalya ekibi Famila Schio'yu 75-54 yendi.

İtalya'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. Famila Schio, başa baş oyunun devam ettiği ikinci periyodun ardından soyunma odasına 30-27'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyoduna 51-40 önde girdiği karşılaşmayı 21 sayı farkla 75-54 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 5. yenilgisini yaşadı.

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