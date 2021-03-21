F.Bahçe'de Sosa kesik yedi, İrfan ilk kez 11'de yer aldı!

Fenerbahçe'de Jose Sosa, derbiye yedek kulübesinde başlarken İrfan Can ilk kez 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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F.Bahçe'de Sosa kesik yedi, İrfan ilk kez 11'de yer aldı!
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21 Mart 2021 20:03
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de müsabakaya çıktı.

Sakatlığı sebebiyle transferinin ardından bazı maçları kaçıran İrfan Can, ilk kez Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev almıştı.

Bu müsabaka dışında İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sonradan görev alan İrfan, Beşiktaş'a karşı ise ilk kez 11'de forma giydi.

Sosa 7 maçın ardından kesik yedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, ligde 7 maçın ardından yedek kulübesine çekildi.

Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan ve üst üste 7 lig maçında ilk 11'de oynayan Sosa, Beşiktaş'a karşı ise yedek soyunduruldu.

Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yerine o pozisyonda İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.



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