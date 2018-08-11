İLGİLİ VİDEO

İngiltere'de transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe'nin listesinde olan Vincent Janssen, Bruno Martins İndi, Sandro Ramirez ve Marcos Rojo, Premier Lig'den yeni bir takım bulamadı.4 oyuncunun da kulüplerinden ayrılmaları bekleniyor. Andre Ayew ve İslam Slimani ile İngiltere operasyonuna başlayan Sarı- Lacivertliler, bu yıldızlarla birlikte çalışmalarına tam gaz devam edecek.Tottenham'la Janssen için yapılan pazarlıklarda, hem Slimani transferi hem de İngiltere'de transfer döneminin bitmesiyle yönetimin eli güçlendi. Ancak Everton'ın İspanyol forveti Sandro Ramirez de artık listede. Önceliğin Ramirez'de olduğu öne sürüldü.Savunmada ise Bruno Martins İndi için başlayan görüşmeler devam ediyor. Damien Comolli, Cocu'nun isteği üzerine Manchester United'ın yıldızı Marcos Rojo için de girişimde bulunacak.Arjantinli savunmacı; Bailly, Jones, Smalling ve Lindelöf'ün arkasında kaldı. Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulması zor. Rojo, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.