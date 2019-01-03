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F.Bahçe'de gündem yeniden Edmilson Junior

Daha önce Fenerbahçe ile adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim
F.Bahçe'de gündem yeniden Edmilson Junior
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03 Ocak 2019 11:37
Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşında olan Brezilya asıllı futbolcu için Katar kulübü Al Duhail ile temas kurduğu iddia edildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce de sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Katar'ın Al Duhail ekibiyle temas kurulduğu ifade ediliyor.

Sezon başında 6 milyon euro'ya Belçika'dan Katar'a giden Edmilson Junior için kiralama formülünün kullanılacağı ileri sürüldü.

STANDARD LIEGE'DE ÇIKIŞ YAPTI

Belçika'da doğan Edmilson Junior, genlerinde Brezilya kökeni taşıyor...

Gerçek mevkisi sol kanat olan oyuncu forvet ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

24 yaşındaki futbolcu, Katar Ligi'nde bu sezon 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

Edmilson, önceki kulübü Standard Liege formasıyla 2017-18 sezonunda 37 maçta 10 gol 4 asistlik parlak bir performans sergilemişti.

Genç oluşu ve yetenekleri nedeniyle tercih sebebi olan Edmilson Junior'un kulübü Al Duhail'in onay vermesi halinde kiralık olarak kadroya katılabileceği kaydedildi.

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