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F.Bahçe'de Giuliano'ya şok! Önce omzu çıktı şimdi de...

Brezilya Milli Takımı teknik heyeti tarafından Vodafone Park'ta izlenen Giuliano yine şanssızlık yaşadı. Göztepe maçında da omzu çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sefer ise yenilgi aldı.

Kaynak: Milliyet
F.Bahçe'de Giuliano'ya şok! Önce omzu çıktı şimdi de...
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26 Şubat 2018 08:41
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kaybedilmesi büyük üzüntü yaratırken, bir diğer detay da Giuliano cephesinde oldu. Sarı-lacivertli takımın yıldızı, Vodafone Park'ta Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından izlendi.

Bu sezon 2. kez Giuliano'yu statta izleyen Brezilya heyeti, iki maçta da istedikleri görüntüyü göremedi. İlk olarak 18. haftadaki Göztepe maçında Kadıköy'e gelen heyet, tecrübeli futbolcunun omzunun çıkması ve oyunu tamamlayamaması nedeniyle tam anlamıyla bir izlenim edinememişti.

Son olarak dünkü derbide Vodafone Park'a gelen Brezilya antrenörü Tite'nin yardımcıları, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği maçı izledi.

İlk yarıda sadece gol pozisyonu anında aktif olan, onun dışında maç boyu istediği verimliliği bulamayan Brezilyalı futbolcu, yine şanssızlık yaşadı.

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda olmak isteyen ve bu yönde de şansı olan Giuliano, Göztepe ve Beşiktaş maçlarında tam anlamıyla istediği görüntüyü sergileyemedi.



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