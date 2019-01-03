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F.Bahçe'de Fenerium da 'çöktü'

Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, 8 Temmuz'da çıkan yeni sezon formalarına hücum edip ilk 45 günde 100 bini tüketmişti. Ancak sonraki dönem satışları hüsran oldu.

Kaynak: Sabah
F.Bahçe'de Fenerium da 'çöktü'
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03 Ocak 2019 12:10
Futbolda tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'nin lig performansı kulübün mali kaynaklarına da ağır darbe vurdu. İlk yarıyı 16 puanla 17. sırada kapatan sarı-lacivertli ekip, TFF'den puan ve galibiyet başına alınan primlerin kaçmasına neden olurken, Fenerium mağazalarındaki hareketliliği de bitirdi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı, sezon başında Başkan Ali Koç'un çağrısıyla yeni çıkan formalara hücum etmiş, büyük bir fedakârlıkla kısa sürede rekor sayıda forma satılmıştı. 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamı, 21 Ağustos tarihinde 100 bini bulurken bu sayıya 45 günde ulaşılmıştı.

BAŞARISIZLIK MALİ YAPIYA BÜYÜK ZARAR VERDİ

21 Ağustos'tan 2 Ocak tarihine kadar olan 135 günlük bölümde ise sadece 87 bin forma satıldı. Fenerbahçe taraftarı adeta futbol takımının başarısızlığı nedeniyle formaya küstü. Sarı-lacivertli kulübün bu durumda olması taraftarını üzerken, mali anlamda yaşanan zararlar da Başkan Ali Koç ve yönetimi zor durumda bırakıyor.

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