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F.Bahçe'de Alberth Elis transferi için kritik hafta

Houston Dynamo, Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız ile ilgili son kararını yakında bildirecek. 22 yaşındaki oyuncu Sarı Lacivertliler'e gelmek için can atıyor....

Kaynak: Takvim
F.Bahçe'de Alberth Elis transferi için kritik hafta
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15 Ocak 2019 09:45
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediği Alberth Elis ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezona 'merhaba' diyen Houston Dynamo yöneticilerinin hafta sonuna kadar Fenerbahçe'ye Elis ile ilgili son kararını vereceği öğrenildi.

22 yaşındaki kanat forvetin yöneticilerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Honduraslı yıldız, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. 31 kez Honduras Milli Takımı formasını giyen Elis, 7 kez gol sevinci yaşamaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldız adayının transferi için ısrar ediyor.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bu arada Alberth Elis, kısa bir süre evvel verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.

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