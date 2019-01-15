"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediğiile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezona 'merhaba' diyen Houston Dynamo yöneticilerinin hafta sonuna kadar Fenerbahçe'ye Elis ile ilgili son kararını vereceği öğrenildi.22 yaşındaki kanat forvetin yöneticilerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi.Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Honduraslı yıldız, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. 31 kez Honduras Milli Takımı formasını giyen Elis, 7 kez gol sevinci yaşamaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldız adayının transferi için ısrar ediyor.Bu arada Alberth Elis, kısa bir süre evvel verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.