F.Bahçe'ye yeni sol bek, Pereira istiyor

Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.



YÜZDE 50 HAKKI SPORTING'TE



Portekiz basının haberine göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor. Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'te olduğu aktarıldı.



21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.







