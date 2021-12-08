F.Bahçe'ye yeni sol bek, Pereira istiyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyeti ile morallenen Fenerbahçe, devre arasına kadar Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek istiyor. Daha sonra transfere odaklanacak olan Kanarya'nın ilk hedefi sol bek bölgesi. Fenerbahçe bu pozisyon için Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte'yle ilgileniyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe'ye yeni sol bek, Pereira istiyor
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08 Aralık 2021 13:23
Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

YÜZDE 50 HAKKI SPORTING'TE

Portekiz basının haberine göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor. Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'te olduğu aktarıldı.

21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.




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