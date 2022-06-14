F.Bahçe, William Carvalho'da ısrarcı

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurma peşinde olan Fenerbahçe'de hamleler üst üste geliyor.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronutransferde hummalı bir çalışma var. Orta sahayı başarılı bir isimle kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler Real Betis'te top koşturankadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. La Liga kulübü Real Betis,karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu içinarası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçeteklif etti. Kulübüne de. Carvalho, Betis'teReal Betis de tecrübeli futbolcuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun ise Jorge Jesus ile tekrar çalışmak adına istekli olduğu ifade edildi. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz kadrosunda da bulunan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.