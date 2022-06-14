F.Bahçe, William Carvalho'da ısrarcı

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurma peşinde olan Fenerbahçe'de hamleler üst üste geliyor.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un talimatıyla transferde hummalı bir çalışma var. Orta sahayı başarılı bir isimle kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler Real Betis'te top koşturan William Carvalho'yu kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.
Jorge Jesus'un, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. La Liga kulübü Real Betis, 2018 yılında 16 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 8-10 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Kulübüne de 4 milyon euro. Carvalho, Betis'te 2.3 milyon euro kazanıyor.
GELMEK İSTİYOR
Real Betis de tecrübeli futbolcuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun ise Jorge Jesus ile tekrar çalışmak adına istekli olduğu ifade edildi. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz kadrosunda da bulunan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un talimatıyla transferde hummalı bir çalışma var. Orta sahayı başarılı bir isimle kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler Real Betis'te top koşturan William Carvalho'yu kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.
Jorge Jesus'un, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. La Liga kulübü Real Betis, 2018 yılında 16 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 8-10 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Kulübüne de 4 milyon euro. Carvalho, Betis'te 2.3 milyon euro kazanıyor.
GELMEK İSTİYOR
Real Betis de tecrübeli futbolcuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun ise Jorge Jesus ile tekrar çalışmak adına istekli olduğu ifade edildi. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz kadrosunda da bulunan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.