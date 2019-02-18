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F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA oranları açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, son 32 turu rövanş karşılaşmaları öncesinde iddaa oranları açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA oranları açıklandı
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18 Şubat 2019 16:31
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Zenit, Galatasaray'ın ise Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçların oranları açıklandı.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rusya'da galip gelmesine 3,20 oran belirledi. Beraberlik ihtimaline 2,90 verilirken, Zenit'in oranı 1,85 olarak açıklandı.

Benfica deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın galibiyetine 4,00 oran verildi. Beraberlik seçeneğinin oranı ise 3,30 olarak açıklandı. Ev sahibi Benfica'ya ise 1,55 oran belirlendi.

"KİM TUR ATLAR?" ORANLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan 'Kim tur atlar?' oranlarında ise Fenerbahçe'ye 1,20 verilirken, Zenit'in oranı 2,70 olarak ilan edildi.

Galatasaray'ın turu geçmesine 4,50 oran açıklanırken, Benfica'ya 1,02 verildi.

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