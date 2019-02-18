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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Zenit, Galatasaray'ın ise Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçların oranları açıklandı.iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rusya'da galip gelmesine 3,20 oran belirledi. Beraberlik ihtimaline 2,90 verilirken, Zenit'in oranı 1,85 olarak açıklandı.Benfica deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın galibiyetine 4,00 oran verildi. Beraberlik seçeneğinin oranı ise 3,30 olarak açıklandı. Ev sahibi Benfica'ya ise 1,55 oran belirlendi.Öte yandan 'Kim tur atlar?' oranlarında ise Fenerbahçe'ye 1,20 verilirken, Zenit'in oranı 2,70 olarak ilan edildi.Galatasaray'ın turu geçmesine 4,50 oran açıklanırken, Benfica'ya 1,02 verildi.