F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Nuri Şahin ile W.Bremen de görüştü

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin için şu anki kulübü Werder Bremen'in de görüştüğü ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Nuri Şahin ile W.Bremen de görüştü
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02 Haziran 2020 09:59
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.

Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...

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