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F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber: "Premier Lig'e gideceğim"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif yaptığı belirtilen Odion Ighalo, sessizliğini bozdu: "Önceliğim Premier Lig. Bu ay içerisinde bir Premier Lig kulübüne transfer olmak istiyorum. Bu hafta İngiltere'ye geçeceğim ve bazı transfer görüşmeleri yapacağım." dedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber: 'Premier Lig'e gideceğim'
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10 Ocak 2019 16:42
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nijeryalı forvet Odion Ighalo, önceliğinin Premier Lig olduğunu açıkladı.

Nijeryalı oyuncu, bonservisinin bulunduğu Chanchung Yatai'den ayrılmak isterken, kulübü ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncunun kontratını 2020'ye kadar uzatmıştı. Yatai'nin Ighalo için ödediği 23.3 milyon Euro bonservis bedelini, transfer isteyen kulüpten talep ettiği belirtildi.

İngiliz basınına konuşan Ighalo, "Önceliğim Premier Lig. Bu ay içerisinde bir Premier Lig kulübüne transfer olmak istiyorum. Bu hafta İngiltere'ye geçeceğim ve bazı transfer görüşmeleri yapacağım." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 55 maçta 36 gol atıp 8 asist yaptı.



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