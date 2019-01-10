F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber: 'Premier Lig'e gideceğim'

Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nijeryalı forvet Odion Ighalo, önceliğinin Premier Lig olduğunu açıkladı.Nijeryalı oyuncu, bonservisinin bulunduğu Chanchung Yatai'den ayrılmak isterken, kulübü ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncunun kontratını 2020'ye kadar uzatmıştı. Yatai'nin Ighalo için ödediği 23.3 milyon Euro bonservis bedelini, transfer isteyen kulüpten talep ettiği belirtildi.İngiliz basınına konuşan Ighalo, "" ifadelerini kullandı.29 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 55 maçta 36 gol atıp 8 asist yaptı.