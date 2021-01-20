F.Bahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i görmek için havaalanı yakınlarına gelen bir Fenerbahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun plakasından HGS borcunu sorgulattı ve Belözoğlu'nun ödeme zamanı gelmemiş borcunu ödeyerek kulübe mail attı;"Teşekkürler etmek istedik""İyi ki varsın Emre Belözoğlu""Yeni transferimiz Mesut Özil'i karşılamaya gittiğimiz gece Sportif Direktörümüz Sn. Emre Belözoğlu'nun indiği aracın plakasını Fenerbahçeli gönüldaşlar olarak kontrol ettiğimizde ödenmemiş hgs borcu olduğunu tespit ettik. Fenerbahçeli taraftarlar olarak kulübe gecesini gündüzüne katan Sn. Emre Belözoğlu'nun "karınca kararınca" takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyiki varsın Emre Belözoğlu.""Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; "bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz…Sizin nezdinizde Fenerbahçe'yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz" .